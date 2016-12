Il trucco di Luxuria? "Pazzesca! Meglio di Lady Gaga"

07:00 - Per la rubrica di oggi, 'Di che trucco sei?', abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento Vladimir Luxuria, così come è apparsa nelle ultime puntate del Grande fratello. E l'abbiamo fatta esaminare da Stephanie Glitter, beauty blogger, fashion lover e drag queen a sua volta. Il suo giudizio è riassumibile in una parola: "Pazzesca!".

Quando è apparsa al posto di Alessia Marcuzzi, fingendosi per qualche momento l'unica conduttrice, ci sarà a chi è venuto un colpo, ma anche chi ha tirato un sospiro di sollievo. Luxuria ha portato in trasmissione una ventata di freschezza, scorrettezza e perfidia che si erano un po' perse, e che sono invece il sale di quel programma. Stephanie Glitter è rimasta estasiata anche dal total look di Vladi: "Elegante e sobria, giusta ogni secondo".

Nel passaggio dalle immagini che avevamo visto di lei all'Isola dei famosi a quelle del Grande fratello sono cambiate, in meglio, diverse cose. "Non mi piaceva tanto all'epoca, era molto accessoriata, orecchini sfarzosi, un make up che non resisteva a certe temperature". Al Gf invece tutto è cambiato: "Una visione. A parte che sembra dimagrita e con le tette ingrossate. Ma poi ha una parrucca invidiabile, meglio di Lady Gaga. Un make up pazzesco, tutto: occhio definito ma sobrio, oltre ai colori anche la struttura del trucco, a mezza luna, è adattissima a lei. Perfette le ciglia, e la tonalità del rossetto in nuances con le unghie: semplicemente pazzesca".