Il trucco c’è ma non si vede!

07:00 - Oggi vi propongo un make up che potrete adottare sempre, ogni giorno della vostra vita e in ogni occasione e allora forza, prendete nota!

Preparare la pelle al trucco è il primo passaggio fondamentale, infatti il prodotto che vi consiglio di usare prima di qualsiasi altro è un “primer”, da applicare dopo la crema idratante e prima del fondotinta: aspettate che asciughi e passate al fondotinta fluido a lunga tenuta da stendere con le mani o con il pennello, ma mai con la spugnetta perché trattiene metà del prodotto.





Vi ricordo che, per quanto riguarda il fondotinta, è molto importante scegliere il colore più simile a quello del vostro viso: mai più scuro della vostra pelle, piuttosto un tono più chiaro.Ora applicate un fondotinta compatto con un pennello stendendolo dal centro del viso verso l’esterno. Dopo aver costruito una base perfetta con i prodotti che vi ho elencato è fondamentale enfatizzare i punti luce del viso con un illuminante da stendere sull’angolo interno dell’occhio, sulla piega che parte dal naso fino alla bocca e non dimenticate un altro punto luce molto importante: lo zigomo.

Ma non finisce qui perché per dar vita a questo viso dalla base perfetta ci vuole un velo di fard rosa sulle gote, una passata di mascara nero allungante, un giro di gloss e sarete più splendide che mai!!!