Il trucco, anche in tv, sempre più “effetto nature”

07:00 - «Per l’effetto naturale si parte da una buona base». Anche in tv. A rispondere alle curiosità di un trucco televisivo, di chi deve sempre apparire al top, senza rughe e dal make up perfetto, è Daniela Mosti, professionista di trasmissioni Rai e Mediaset. Ma quali sono quindi, le tendenze in tv? «Il trucco è ormai diventato sempre più naturale. Grazie alle correzioni delle luci e alla cura della persona. Troviamo già basi buone che ci permettono di lavorare bene e creare un trucco più naturale possibile».







Certo è un mondo a parte. Non tutti possono (né devono) avere una truccatrice al seguito. E spesso gli errori più comuni del make up quotidiano, quando, ovviamente non si ha a disposizione professionisti del settore pronti alle correzioni per tutte le evenienze, sono tanti. «Sicuramente il più comune è la scelta del fondotinta, sia del colore che del tipo. A volte per la pelle grassa e secca andrebbero usati più prodotti, non solo il fondotinta per renderla sana e bella».



Ma non solo. Anche la scelta del colore di ombretti e trucco, in genere, non è semplice. «Ultimamente notiamo, anche, che per essere “alla moda” vengono accostati colori azzardati, che a non tutti stanno bene. Dipende sicuramente dalla situazione in cui viene usato un trucco, ma per la scelta del colore giusto è fondamentale rispettare le discromie del viso, i punti d’ombra oltre che al colore della propria pelle. Un buon trucco, invece, deve anche tener presente del colore dei capelli, di quello degli occhi e dell’abbigliamento».



E allora, cosa non dovrebbe mai mancare in borsa? «La cipria. È fondamentale per i ritocchi, per tamponare la zona lucida che si viene a creare nella zona T (fronte naso e mento), e poi un lucidalabbra, un gloss color carne, magari, che rende le labbra morbide. Ce ne sono tanti di prodotti volumizzanti e idratanti oggi, scelta vasta e per ogni gusto».