Il rossetto d’estate è divertente, volumizzante e colorato

07:00 - Che sia per i party notturni a bordo piscina o per il giorno con il sole cocente, il rossetto dà sempre un tocco di luce al volto. Dona personalità e charme alla persona. Identifica e completa il make-up. D’estate ci si può sbizzarrire. Divertenti e colorati o volumizzanti per rendere le labbra più morbide e sensuali.



Maxfactor in questo senso, propone Lipfinity Lasting Lip Tint leggero e a prova di bacio: un rossetto che sa durare; oppure Rossetto Flipstick Colour Effect una miscela per creare il colore giusto per le labbra. Per l’Oreal Paris il protagonista è Color Riche L'Extraordinaire: un colore infuso di luce per labbra a specchio e perfettamente idratate. Oppure ci sono i rossetti a pennarello come per Kiko, che propone una tinta per labbra a lunga tenuta grazie alla sua formulazione a base di acqua e di polimeri filmanti.

Il Long Lasting Colour Lip Marker è disponibile in otto differenti colorazioni, tutte mat, con una punta maxi per delineare il contorno, ma anche per riempire le labbra. Il sapore è dolce e fruttato e ha una texture fluida che si asciuga in pochi istanti.



Mentre Maybelline punta su Color sensational Lipstain, disponibile in otto differenti colorazioni, dai rosa più tenui ai rossi più audaci. Con una profumazione al lampone.

Lancome suggerisce Rouge in Love Rossetto una texture leggera in colori brillanti per una tenuta fino a sei ore. E poi ci sono quelli ispirati ai Mondiali e coloratissimi. L’arancione, per esempio, è presente in tutte le collezioni make up con le sue numerose sfumature: da Chanel a Dior, a Sephora.

Ma per Stephanie Glitter (stephanieglitter.com) il contorno della bocca ad hoc è della Kiko Lip Pencil (nel numero 709) ,ma all'interno stende il rossetto Mac Retro Matte Relentlessly Red. "Un pizzico di gloss trasparente al centro delle labbra e siete pronte, fatte e finite per la vostra giornata +40°".