Il re è il blu: ecco il colore della stagione

07:00 - E' una novità tutta Dior, ma già sparsa a macchia d'olio come tendenza tout court.

"C'è un blu meraviglioso, un blu oceano, elettrico, da stendere a palpebra piena creando un occhio allungato, a gatta", racconta Davide Frizzi, make up artist Dior. Ecco quale sarà la novità della maison per l'estate: l'incoronazione del blu come colore must.



Ma come si fa a intercettare una tendenza? "Non ci sono più strutture rigide, come negli anni '80, la pelliccia soltanto in inverno, per dire. Le regole si sono completamente sregolate, quello che oggi esiste è la personalità".

La donna estiva sarà quindi molto colorata, con questo blu acceso a dominare, che tra l'altro, assicura Davide, sta bene sia sull'occhio chiaro che scuro. "L'importante è seguire la tendenza che è anche nella moda, cioè i color block: blocchi di colore sul viso. Il blu c'è in ombretto, ma lo stesso si trova anche nello smalto. Anzi, tra gli smalti si trovano altri due colori meravigliosi: il rosso, che è un corallo, con una punta di aranciato dentro, e il sabbia, per un effetto più naturale. Ultimissimo trend? L'unghia marinara, soltanto su un dito, eh, sennò fa coattona”