Il re dell’estate 2014 è lo smalto giallo

Ormai lo posso dire con serenità: ho una deformazione professionale, nel senso che mi ritrovo spesso a sbirciare per strada o sulla metropolitana le donne, per capire come si truccano. Guardare e prendere spunto dai look che mi piacciono è una cosa che ho sempre fatto, ma oggi mi accorgo che mi soffermo maggiormente sul make up e ho notato che c’è una grande cura nel trucco sia nelle ragazze molto giovani, che in quelle più anziane. E questo, ovviamente, mi fa molto piacere.



C’è una grande cura nel dettaglio, le mani e i piedi per esempio sono più che mai protagonisti dei nostri look. Vi sarete accorte in questi anni del proliferare di negozi che vendono smalti di tutti i tipi e di tutti i colori, e negozi specializzati nella manicure. La possiamo ormai definire una vera e propria «smalto-mania» e l’estate 2014 consacra questo trend. Piedi e mani in primo piano, soprattutto ora che la bella stagione è arrivata e allora capiamo insieme quali sono le mode dell’ultimo momento.



Intanto dimenticate tutti i colori che abbiamo usato fino alla nausea quest’inverno: grigio, melanzana, marrone, cappuccino, castagna, tutti colori banditi ora, il nero invece si può usare sempre, perché è un must, quindi senza tempo. Diamo invece sfoggio a tutti i: ciliegia, fragola, arancio, ma anche blu, verde, lilla e giallo.



Eh, sì, il giallo è un colore molto di tendenza quest’anno, sia nel trucco che nell’abbigliamento, ma tutti i colori sono benvenuti. Sono stata da poco in Spagna, a Ibiza per l’esattezza, e ho visto molte ragazze con mani e piedi dai mille colori. Ho visto anche una ragazza con ogni unghia di un colore differente. È proprio smaltomania!