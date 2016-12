Il nuovo must: lo smalto alla fragola

07:00 - Le unghie? Dovranno essere precise, perfette, a mandorla, smaltate e soprattutto profumate. Ecco il nuovo must, che negli Usa è una certezza assoluta, qui sta arrivando. Sono diverse le case che hanno cominciato a produre e pubblicizzare smalti alla fragola, al limone, alla prugna. Naturalmente, profumo associato al colore.

Tra i marchi che hanno scelto di produrre smalti profumati, Revlon (nella foto) sta spingendo molto sul prodotto, ma anche Dior si è cimentata nella categoria. Così ora non resterà che scegliere il colore, ma associato al profumo, per una manicure accurata, colorata, ma immancabilmente profumata. Utilissimo anche per chi fuma, e può tentare di smorzare l'odore di sigaretta, può diventare un grattacapo per le indecise: se già ci si mette un quarto d'ora a scegliere il colore, quanto ci vorrà per far coincidere anche il profumo?