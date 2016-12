23 giugno 2014 Il ministro ai raggi X Maria Elena Boschi viene guardata, ammirata e criticata sui social per i suoi look, ma la politica più affascinante è risultata essere Mara Carfagna. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Colori sgargianti per il ministro più “osservato” dai media. Stiamo parlando di Maria Elena Boschi. Per esser bella è bella. Make up sempre delicato e mai eccessivo, ma i colori da lei sfoggiati per le mise, certo non la fanno passare inosservata.

Dal blu elettrico del momento del giuramento al Quirinale, al Maggio Fiorentino in cui si è presentata in un vestito rosso fuoco, fino alla parata del 2 giugno, in cui ha proposto un rosa shocking (per dirla agli anni ’30, o magenta per intenderci in tempi moderni) hanno sollevato quantomeno commenti. Fatto sta, che dopo aver appreso che la collega Mara Carfagna è risultata essere la politica più affascinante al mondo, magari il prossimo anno potrebbe essere lei la prossima vincitrice dell’ambito titolo.