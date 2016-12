Il mascara fatto in casa per ogni occasione

07:00 - L’estate ha sicuramente visto spopolare il mascara colorato, ma anche nei mesi più freddi continuerà la sua ascesa nell’importanza del make-up, magari con colori meno accesi. Che sia di moda o necessità, anche l’idea di risparmiare e provare a “farli in casa”. Il metodo è facile ed economico, e possiamo avere in poco tempo ogni colore per ogni occasione e umore.

Ecco gli “ingredienti”: una buona base per mascara, di quei mascara bianchi che si usano molto, in questo periodo. Per il colore dovremo usare pigmenti in polvere, di qualsiasi colore a vostra scelta. L’importante è che sia molto pigmentato, così da ottenere un buon colore. Per mescolare il tutto si avrà bisogno di una piccola spatola, che sia di plastica o metallo andrà bene comunque.



Per lo scovolino prendete e lavate un vecchio mascara, facendo attenzione che non restino residui di colore. Ora procediamo: prendere la base per il mascara e prendere con la spatola dallo scovolino la quantità che potrà servirci per un’applicazione. Metterlo su una superficie liscia, anche la comune carta da forno. Aggiungere qualche pigmento colorato e mescolare il tutto finché non otteniamo il colore intenso, così come lo desideriamo. È importante che sia uniforme. La polvere va aggiunta poco alla volta, per evitare che il mascara diventi troppo denso.



Ora tutto è pronto. Basterà immergere lo spatolino pulito e applicare il mascara colorato sulle ciglia. E se non vi piace, si può sempre rifare l’operazione e cambiare colore. Un modo semplice per cambiare look in ogni momento della giornata.