Il make-up perfetto per le “bollenti” serate d’estate

07:00 - D’estate tutto cambia, la pelle assume un leggero colore ambrato, l’epidermide è più liscia e morbida, i capelli si schiariscono un poco e tutti sembriamo più sereni e rilassati. Questo è il periodo dell’anno in cui il corpo si sveglia dal torpore, tutti i sensi si liberano e la parola d’ordine pare diventare: lasciarsi andare! Anche il make-up in questo senso può aiutare a sentirci più belle e desiderabili e allora ecco qualche consiglio di trucco per queste disincantate serate estive.



Prima di tutto vi ricordo che anche d’estate è importante idratare il viso, con l’umidità è facile perdere molti liquidi, quindi stendete sul viso un gel idratante e tonificante, per prepararvi al meglio al trucco. Ora applicate una crema colorata in gel leggermente autoabbronzante, giorno dopo giorno ritroverete la pelle del viso più sana e compatta, una leggera abbronzatura molto naturale farà da base a quella del sole che arriverà presto. Sugli occhi applicate un prodotto innovativo, tre in uno, che trovate in commercio in qualsiasi profumeria: un solo prodotto per truccare occhi, guance e bocca.



Scegliete un colore intenso, fucsia se vi piace, che quest’anno va molto di moda, e tamponatelo sulla palpebra con il polpastrello, come fosse un ombretto vero e proprio. Ora stendete la matita nera sopra e sotto l’occhio, facendo una leggera linea. L’importante che sia precisa. Date poi una passata di mascara nero infoltente sulle ciglia e gli occhi sono a posto. Sulle guance applicate, sempre con le dita, lo stesso prodotto che avete applicato prima sugli occhi, eccedendo un po’ di più con il colore e sulla bocca vi consiglio un gloss lucido color arancio con dei brillantini e buon divertimento per la serata d’estate davvero “hot”.