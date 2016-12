Il make-up perfetto per chi porta gli occhiali

07:00 - In questi anni, con la conduzione di Che Trucco!, mi sono resa conto di quanto sia importante per molte donne il momento del make-up e della scelta dei prodotti da applicare. Dedicare quei pochi minuti al giorno alla cura di noi stesse serve per sentirci più carine e desiderabili e andare nel mondo un pochino più sicure.



Molte ragazze mi chiedono come poter valorizzare al meglio il proprio viso attraverso il make-up, è chiaro che non c’è una regola universale, dipende dai tratti somatici, dal colore degli occhi e dei capelli. Siamo tutti così diversi e unici, ma diciamo che ci sono piccole caratteristiche che valgono un po’ per tutte. Oggi per esempio vorrei soffermarmi su chi porta gli occhiali da vista.



È chiaro che il trucco di chi porta le lenti deve essere differente da chi non le ha, perché, prima di tutto, bisogna enfatizzare gli occhi. Applicate quindi sul viso una BB cream, una crema idratante colorata che funge da fondotinta, ma lascia la pelle molto naturale. Ora stendete una matita blu su tutta la rima ciliare superiore e sfumatela con un pennellino, poi aggiungete un ombretto blu opaco su tutta la palpebra e un ombretto azzurro satinato solo al centro.



Costruite il punto luce con un ombretto argentato da applicare appena sotto le sopracciglia e definite l’occhio con una matita blu da stendere sopra e sotto. Applicate con cura un mascara volumizzante e, come tocco finale, stendete la matita blu dentro l’occhio. Vi accorgerete che con questo make-up che i vostri occhi non saranno mai più nascosti dalle lenti.