Il make up gotico non passa mai di moda

07:00 - La cosa divertente del trucco gotico è la sua versatilità, lo si può declinare in mille colori differenti, ma attenzione, se osate parecchio fate attenzione all’abbigliamento. Io propendo sempre per calibrare le cose, per esempio quando metto la minigonna evito la scollatura. Il primo prodotto da usare sul contorno occhi è l’illuminante, un pennarello magico che serve a ricostruire i punti luce del viso.



Definite poi le sopracciglia con una matita e stendete un ombretto liquido su tutta la palpebra con il polpastrello. Ora prendete ombretti dai toni tenui e disegnate la piega naturale dell’occhio, poi, con una matita nera, create una riga netta sotto l’occhio, riempiendo anche l’angolo interno.

Prendete poi un ombretto nero scintillante e applicatelo sopra la matita. Il terzo ombretto da usare ha un colore avorio cangiante, da stendere sopra la matita nera, vedrete che bell’effetto lucido! E ora un passaggio che io adoro, ovvero la matita nera all’interno dell’occhio. Un tocco di mascara nero sulle ciglia e un gloss trasparente sulle labbra impreziosiranno il vostro make-up gotico.