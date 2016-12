Il make up di Alessia Marcuzzi al Grande Fratello: la pagella dell'esperto

07:00 - La showgirl, conduttrice del Grande Fratello, stupisce sempre con abbigliamento e trucco sempre diversi, innovativi, spiazzanti. La sua passione per la moda e le tendenze è risaputa, tiene un blog molto aggiornato sulle mise scelte di giorno in giorno, e ha disegnato una linea di borse.

La conduttrice ha indossato in puntata un abito di Yves Saint Laurent, e abbiamo quindi chiesto al make up artist della casa di moda un commento da tecnico. "Per valutare il make-up di Alessia Marcuzzi ho osservato le sue immagini recenti, viste le trasmissioni da lei condotte come il Grande Fratello e naturalmente analizzato la morfologia del viso e i colori della carnagione, occhi e capelli - spiega Valter Gazzano. - "Trovo che il suo viso si predisponga a diversi make-up, da naturale a intenso senza mai alterare la sua innata eleganza moderna e intrigante. Considero il suo trucco sempre perfetto e adeguato all’occasione ma forse mi piace ancor di più quando usa i colori caldi e naturali". Come la truccheresti? "Labbra rosse, molto mascara e una leggera linea di eyeliner". Sentito, Alessia?