Il make up da cerimonia

07:00 - In questi giorni sento parlare solo di matrimoni, è proprio la stagione. Ho un’amica che deve fare da testimone a una cerimonia importante e non sa da che parte sbattere la testa. La festa si terrà di sera, ovviamente all’aperto in un bellissimo agriturismo, quindi potrà osare con un abito importante, non bianco ovviamente, perché quel colore lo può indossare solo la sposa.

Per una cerimonia così speciale ci vuole un abito elegante, ma non banale, magari sui toni del verde, da accompagnare a un make up luminoso, semplice e di lunga tenuta. Perché si sa, il più delle volte non sono matrimoni, ma vere e proprie maratone.



Se anche voi a breve dovrete partecipare a un matrimonio, ecco qualche consiglio di trucco che potrebbe esservi utile: la prima cosa da fare è stendere su tutto il viso un’illuminante per dare intensità ai punti luce, abbondando nelle zone importanti come occhi, zigomi e fronte. A maggior ragione se avrete una pettinatura raccolta.



Poi applicate la matita occhi verde scuro su tutta la palpebra, che servirà a supportare gli ombretti verde e azzurro che applicherete in un secondo tempo. Passate dunque all’eyeliner nero, da sfumare con un pennellino verso l’esterno dell’occhio, poi stendete il mascara nero a volontà, che dovrà essere assolutamente waterproof, a prova di lacrime. Sulle guance stendete due fard: uno marrone per scolpire lo zigomo e uno color pesca da applicare sulla gota.



Come avete visto questo è un make up che valorizza maggiormente gli occhi, i toni del verde tra l’altro si addicono sia a donne bionde che more. Sulle labbra applicate un tocco di rossetto neutro, un bel gloss trasparente e viva gli sposi!