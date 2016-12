Il beautycase ideale per un trucco da mare

07:00 - Un weekend al mare non ce lo si nega più, ma quale è il giusto elenco minimo di trucchi da portarsi a tutti i costi per un make up light ma definito? Ecco il beautycase perfetto secondo Luigi Tomio, make up artist Estée Lauder.

"Ho suddiviso i prodotti secondo cinque aree: base, occhi, guance, labbra e unghie.



1) Viso. L'incarnato va reso al massimo del suo splendore, abbandoniamo il fedele fondotinta e optiamo per qualcosa di veramente unico, il nuovo impalpabile make up BB. Disseterà la pelle con immediata idratazione fornendole un finish luminoso ed uniforme.

Modo d'uso: stenderlo e fonderlo insieme alla crema per un effetto ultra naturale. C’è l'esigenza di un look mozzafiato? Applicarlo allora in due tempi, iniziare distribuendolo con le mani e lasciare che la pelle acquisti radiosità dalla sua texture, procedere con il make up occhi, guance, labbra, però alla fine con una spugnetta in lattice tamponarlo su tutti i rilievi del viso per un effetto 3D.



2) Occhi. Mascara e ancora mascara purché Extreme. Per quella serata inaspettata abbondare sulle ciglia superiori ed inferiori, strizza forte gli occhi, il prodotto che deborda, sconfina, fuoriesce non rimuoverlo ma sfumarlo con maestria per un effetto smoky eyes.



3) Guance. Bronzer over face, anche in formula liquida se piace sperimentare, classica formula compatta per le meno audaci. Non limitarsi a zigomi, fronte e mento, esagerare anche sul decollete e con lo stesso pennello ombreggiare la palpebra mobile.



4) Labbra. Viene chiamato l'oggetto del desiderio ma per non sbagliare chiamatelo Envy. Sceglierlo nella famiglia cromatica più consona al vostro stile, però almeno una volta toglietevi lo sfizio di provare la nuance che avreste sempre voluto indossare.



5) Unghie. Mani e piedi sempre al top. Smalto e rossetto rigorosamente abbinati. Se sulle labbra siete timorose e indossate colori naturali o semitrasparenti non siatelo sulle unghie: la femminilità va esibita. Buona estate, e che sia caliente.