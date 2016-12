I tre errori imperdonabili nel trucco

07:00 - Quali errori si fanno sempre nel truccarsi? Primo, è imperdonabile sbagliare il colore del fondotinta. Eppure è uno dei più diffusi. Quando siamo di fronte al banco delle creme e dei fondotinta possibili, perdiamo un po' la testa, e così non ci rendiamo conto che la scelta di un colore non va fatta con troppa leggerezza. Nessuno sarà mai convinto da un trucco che finisce alla mandibola, svelando un collo di carnagione totalmente diversa. Il fondotinta ideale è quello che si fonde con il colore del viso, che non si nota.



Secondo errore banale: usare una matita per labbra di colore più scuro rispetto al proprio. Questo non farà mai sembrare le labbra più carnose: semplicemente appariranno come canotti senza speranza.

Terzo e comune difetto di un trucco superficiale: Il mascara non a dovere. Se applicato correttamente, il mascara allunga le ciglia e rende lo sguardo più profondo, sensibile. Ma se invece è disomogeneo, il risultato sarà soltanto quello di aver combinato un pasticcio, di aver appena pianto, oppure di aver osato qualcosa che non fa per voi. Il mascara a scatti può essere dovuto al fatto che è troppo vecchio, oppure che ne avete messo troppo. La giusta misura serve sempre, in tutte le cose. Anche nel trucco. Sicuramente nel mascara.