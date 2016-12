I segreti per sfumare gli ombretti

07:00 - Una cosa che mi riesce da sempre difficile, anche dopo aver condotto molte puntate di Che Trucco!, è truccarmi gli occhi: ombretti, matite, eyeliner, mascara. Oggi quindi ci occuperemo proprio di questo: impareremo a stendere gli ombretti in maniera pratica e veloce e vedrete che sarà un po’ come andare in bicicletta, una volta imparato, non lo scorderete più.

Stendete un fondotinta molto leggero dal centro del viso verso l’esterno immaginando i petali di un fiore e ricordatevi di tirare bene il prodotto verso l’esterno e di sfumare sempre il fondotinta anche sulle orecchie. Ora applicate l’illuminante nella zona contorno occhi e poi stendete il correttore.



Ricordatevi sempre che l’illuminate precede il correttore, mai il contrario. Questo sembra un dettaglio, ma come sempre sono i dettagli che fanno la differenza, soprattutto in un trucco ben fatto. Ora entriamo nel vivo di questo make up, dove applicherete due ombretti di colore differente: uno glicine e uno più scuro. Stendete il glicine con il polpastrello dal centro dell’occhio verso l’esterno, poi ombreggiate la parte esterna della palpebra con l’ombretto più scuro.



Applicate ora la matita per occhi viola, creando una linea sottilissima nella parte superiore dell’occhio e fate la stessa cosa nella zona inferiore. Se preferite dare più intensità all’occhio potete intensificare la linea di matita, sovrapponendo l’ombretto color glicine.



Ora è il momento del mascara nero, da applicare sopra e sotto, e di una spennellata di fard bronzo. Per rendere il trucco più armonioso, vi consiglio un tocco di blush rosa pesca nella parte centrale della guancia e sulle labbra un semplice gloss trasparente. Vedrete che sarà un gioco da ragazze!