I segreti del primer e l’effetto bonne mine

Questa settimana è Matteo Perin, make up artist per Guerlain, a dare consigli, suggerire tecniche, illustrare i prodotti della casa a ragazze che poi imparano a truccarsi da sole.



Matteo, che ha esperienze all’estero e lavora in Rinascente Duomo a Milano, spiega come creare un effetto lingerie sulla pelle, come giocare con la luce, come regalarsi un’estate a tutto colore.



“E’ stata un’esperienza divertente e interessante - racconta Matteo -. E trovo che sia una trasmissione molto utile: è come un tutorial televisivo. Va benissimo conoscere qualche tecnica, ma poi l’importante è la pratica: tantissima pratica”. E quindi eccola, la pratica. Matteo spiega cosa sia l'effetto bonne mine (altrimenti detto: le guanciotte della salute, ma quanto rende meno!), ovvero come usare il giusto pennello (non quello da fard, non quello da terra, ma uno bombato) e arrossire le guance con il colore che preferite, il pesca rende molto. Illustra come stendere il primer nel modo giusto, con la giusta quantità, per un effetto naturale ma curato. Aiuta a usare i giusti colori per un trucco estivo e vivace. Tutto questo e molto altro su La5, ogni giorno dalle 15.