I make up più rivoluzionari? Quelli più spontanei e creativi

07:00 - Ieri sono andata dal ferramenta e in negozio c’era la figlia del titolare, una ragazza molto carina, vestita di nero, con capelli biondi mossi, grandissimi occhi blu e uno strano tatuaggio a macchia di leopardo sul braccio. La ragazza aveva un make up sotto gli occhi, che non ho esitato a definire davvero rivoluzionario.



Con la matita nera aveva creato piccolissimi puntini vicinissimi uno all’altro, proprio sotto l’occhio. Nella parte superiore, invece, aveva steso una linea di eye liner nero, molto ben applicato, e aveva definito il tutto con una passata di mascara nero. Sono rimasta molto colpita dalla creatività spontanea che ha dimostrata questa giovane ragazza. Sulle labbra, poi, aveva applicato (sempre in maniera magistrale) un velo di rossetto color mattone. Da lontano quei puntini sotto l’occhio non si distinguevano, anzi, sembrava una semplice linea nera di matita, ma quando mi sono avvicinata, incuriosita, ho avuto una piacevole sorpresa. Che sicuramente, alla prima occasione giusta, cercherò di replicare.



Nel trucco, secondo me, la vera rivoluzione è “inventare”: creare nuovi colori, abbinamenti, texture e prodotti che ci aiutino a rendere il rituale del trucco sempre più pratico e veloce, senza perdere però la precisione. Altrimenti il rischio di apparire sopra le righe è davvero molto forte. Avere nuove idee non è così semplice, ci sono infatti professionisti in tutto il mondo che studiano giorno e notte nuove formule e nuovi abbinamenti da lanciare sul mercato. A volte, però, per trovare l’idea innovativa basta guardare la nostra vicina di casa o la figlia del ferramenta, perché si sa, come dicono i veri trendsetter (ovvero coloro che dettano le mode), le buone idee nascono “dalla strada”. E nel mio caso nel posto più inaspettato: dal ferramenta