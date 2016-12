I make-up più belli di Venezia

07:00 - Venezia, amata Venezia. Anche a distanza di qualche giorno, non si può fare a meno di parlare del look dei vip della 71esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Internazionali o appartenenti al made in Italy, tutti sono passati sul famoso e prestigioso red carpet del Lido. Ecco le nostre pagelle.



Partiamo dalla madrina Luisa Ranieri, elegante e sensuale con camicia bianca e gonna lunga nera morbida dallo spacco vertiginoso e un trucco leggero e essenziale. È però nella cerimonia di apertura che ha lasciato tutti a bocca aperta per un make-up davvero all’ultima moda.



Smokey eyes color prugna per la bella compagna del “Commissario Montalbano”, con un incarnato porcellana e nude look per le labbra carnose, tipicamente mediterranee.



Di tutt’altro genere, invece, il make-up di Bianca Balti, testimonial di L’Oreal Parìs, main sponsor della Mostra. L’attrice-modella ha sfoggiato un look decisamente graffiante, che mescola rock a quello più armonico e romantico. Il trucco ha valorizzato i suoi occhi celesti, anche in questo caso con un ombretto sfumato. Ma il peso percettivo cadeva sulle labbra rosso fuoco.



Non si affida allo smokey eyes, invece, l’attrice hollywoodiana Emma Stone, con un make-up delicato a risaltare i suoi capelli rossi. Mascara e matita nera marcata per i suoi occhi da gatto e rossetto rosa antico intenso per la bocca.