I cinque ombretti della primavera

07:00 - Oggi più che mai mi va di parlare di primavera che vuol dire “inizio di splendore”. Lo splendore dei colori, della nuova luce che s’irradia nelle nostre giornate e della natura che si risveglia. Riponiamo gli abiti invernali nell’armadio e rinfreschiamo le camicie arancioni e turchesi, i foulard acqua marina e i pantaloni bianchi. Anche nel trucco la primavera è una stagione ricca di novità e soprattutto di colori: i rossetti opachi lasciano spazio ai gloss brillanti, i mascara neri si sostituiscono ai colori più bizzarri e gli ombretti neri e marroni si trasformano nei colori dell’arcobaleno.



Cambiano anche le texture, invece degli ombretti madreperla possiamo passare a paste iridescenti da stendere con le dita senza bisogno del pennello. I colori per questa primavera sono diversi e variegati: ombretto lilla, un must per tutti i colori di occhi da stendere sopra e sotto come fosse una matita. Se invece avete gli occhi castani e vi piacciono i contrasti provate l’ombretto verde sia chiaro che scuro, vedrete che meraviglia.

In primavera non può mancare l’ombretto azzurro che vieterei alle ragazze come me dagli occhi azzurri per non fare quella cosa banale del trucco “tono su tono”, lo consiglierei piuttosto a chi ha gli occhi verdi. Ombretto rosa o arancio tenue se amate i colori pastello che consiglio a tutti i colori di occhi. Per finire, ombretto giallo, un po’ azzardato ma di grande tendenza soprattutto per gli occhi castani.