I capelli dopo il mare mai più aridi e disidratati

07:00 - Fuori e dentro l’acqua, e poi sole, sale e cloro. I capelli in estate sono sottoposti a molti stress. Per evitare brutte sorprese, come effetto stopposo o semplicemente il classico colore spento o stravolto, i capelli vanno protetti.



Dal sole. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Se il sole secca i capelli e li rende aridi è altrettanto vero che lo iodio dell’aria di mare riattiva il metabolismo della chioma, dando al fusto nuova vitalità. In borsa, insieme ai solari per la pelle, non devono quindi mai mancare quelli per i capelli. Possono essere in versione oleosa da applicare dalle radici alle punte, in spray, soprattutto per chi ha capelli lunghi, e in crema, con formule particolarmente ricche di principi attivi ristrutturanti e ideali per i capelli trattati chimicamente e colorati. Questi prodotti vanno applicati almeno ogni tre ore e sempre dopo il bagno in mare, dopo aver risciacquato i capelli magari sotto la doccia.



Dal cloro. Mai lasciare sui capelli l’acqua clorata. Infatti, il cloro tende ad attaccarsi alle proteine dei capelli che vengono danneggiati. La soluzione più efficace sarebbe quella di indossare la cuffia in lattice e sciacquare i capelli dopo ogni bagno. In caso non si possa, si può applicare sulle lunghezze, un prodotto in grado di proteggere il fusto dalle aggressioni.



Dal sale. Raddoppiare le attenzioni per i capelli quando si è in spiaggia è d’obbligo. Si può usare un prodotto mirato tipo un fluido idratante per capelli trattati e colorati o semplicemente idratante. Il sale, infatti, rende aridi e opachi i capelli. Con il sole, poi, la disidratazione viene amplificata, privando il capello delle difese naturali e seccandolo ulteriormente e, alla fine, spezzandolo.



Lavarli bene. D’estate i capelli vengono trattati con una frequenza fuori dal comune. La scelta dei prodotti sono, quindi, fondamentali. Innanzi tutto bisognerà scegliere uno shampoo con una base detergente delicata e idratante per trattare il capello dopo le lunghe esposizioni ai raggi Uv. I parrucchieri consigliano di usare poco shampoo, sul palmo della mano da passare con larghi movimenti a mulinello sulla testa già bagnata. I polpastrelli vanno appoggiati sulla cute e impressi in un movimento circolare deciso.