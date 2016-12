Guida ai prodotti per la cura del corpo… maschile

07:00 - La cura del corpo non è più unicamente femminile. Anzi, a sentire gli esperti e a vedere gli scaffali dei negozi, si direbbe proprio il contrario. Creme da barba, viso, notte, giorno e soprattutto anti-age. E di che se ne dica, il sesso forte, come si apprende dagli esperti, è quello che più ne risente emotivamente dell’avanzare del tempo.



E allora ecco che le linee di prodotti per il viso e corpo parlano sempre più al maschile. Come per esempio Fluido idratante antietà active age di Nivea adatto a ogni tipo di pelle e per tutti coloro che tengono a togliere qualche segno del tempo. Per i più vanitosi esistono anche i prodotti che curano le piccole imperfezioni del viso dopo la rasatura, come Code Purete – fluido idratante purificante di Vichy, con acido salicilico + LHA + acido glicolico. Testato su pelle grassa a tendenza acneica con azione opacizzante a lunga durata.



Dall’Avène c’è il trattamento Dermo K che tratta e previene i peli incarniti che crescono sotto pelle, facilitandone l'uscita. Senza profumo, senza parabeni (conservanti cosmetici). Contiene i principi attivi cheratoriduttori e idratanti, che hanno un effetto ammorbidente che favorisce l'uscita del pelo; un effetto purificante che limita il rischio di proliferazione microbica dovuto alla rasatura, oltre alle virtù lenitive e addolcenti dell'Acqua termale Avène. Inoltre c’è lo scru, per il viso l'ideale è un esfoliante antiossidante che contiene estratto di ginkgo biloba, aloe vera e camomilla. La pelle risulterà liscia, idratata a fondo e bella fresca, di AlmaK Minerali del Mar Morto. Oppure Vita Stem uomo di BottegaVerde, un Detergente scrub con cellule staminali vegetali (100 ml) anti-colorito spento. In un solo prodotto due azioni: detersione profonda per liberare i pori e rimuovere le impurità, e contemporaneamente azione esfoliante per eliminare le cellule morte stimolando la naturale rigenerazione della pelle.