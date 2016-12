Guerlain e Givenchy per la nuova edizione di ‘Che trucco!’

07:00 - Il casting della nuova edizione di Che trucco! è finito: sono state scelte le fortunate che verranno truccate dai make up artist di Givenchy e Guerlain. Si inizia a girare lunedì a Milano, per quattro giorni, e tante saranno le combinazioni e i colori e le tecniche proposte che non si vede l'ora di partire.



Accompagneranno le prescelte in questo nuovo viaggio verso le novità del trucco Agata Marino per Givenchy e Matteo Perin per Guerlain.



Lei è una giovanissima ma eccezionale truccatrice, oltretutto molto bella. Laureata in scenografia all'Accademia di belle arti di Roma, ha lavorato anche in teatro per diverse opere (La Scala di Milano tra le altre). Ha vinto diversi premi prima di diventare visagista per Givenchy.



Matteo, nato a Saronno, sviluppa nel trucco la sua passione per il disegno a mano libera già espressa da bambino. A vent'anni si trasferisce negli Stati Uniti, dove comincia ad affacciarsi al mondo del make up. Lavora nelle sfilate, nella moda, fino a diventare un vero e proprio educatore di bellezza, facendo da make-up trainer per aziende di settore. Infine, si diletta a organizzare veri e propri eventi per il mondo 'bellezza'.



Curiosi? Pronti a imparare nuovi trucchi, colori e tendenze per essere sempre belle?

Allora stay tuned, dal 12 maggio alle 15, tutti i giorni su La5.