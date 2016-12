Grazie all’olio di jojoba e al ribes nero la vostra pelle splenderà

07:00 - Pelle secca, irritata, secca o semplicemente acne, che impediscono un make-up a regola d’arte. Soluzioni ce ne sono tante, senza ricorrere alla medicina convenzionale. Anche i cosmetici si sono fatti un po’ più… naturali. Fondotinta, rossetti e creme per la pelle. E si notano sempre più nel loro interno elementi come: jojoba e ribes nero. L’olio di jojoba, questo illustre sconosciuto fino a poco tempo fa, ora è un po’ dappertutto. Base per creme, olii per capelli e molto altro. Ma di che si tratta?





Ricco di Vitamina E, B2 e B3 e minerali contrasta e lenisce problematiche legate alla pelle come psoriasi, pelle secca, acne, prurito e, inoltre, è un ottimo filtro solare. E in questa stagione ce ne è bisogno. Grazie all’alta capacità di conservazione e resistenza alle alte temperature, mantiene costante la qualità della sua purezza. Possiede proprietà emollienti e protettive per il PH della pelle, inoltre è un idratante e un disinfettante naturale. Grazie alle sue proprietà emollienti è un toccasana per le labbra, creando un effetto glossy mica male, ma anche per le ciglia e rinforza i capelli.



Anche l’olio di semi di ribes è un’assoluta scoperta per chi ha intenzione di scegliere rimedi naturali. Insieme all’olio di enotera e olio di borragine, è una delle poche fonti vegetali di acido gamma-linolenico (GLA). È un arbusto originario delle zone montuose dell’Eurasia, alto fino a 2 metri con fogliame deciduo e fusti ramosi. La corteccia è liscia, ha foglie grandi, piane, picciolate, con tre - cinque lobi, apice acuto e margine dentato. Il Ribes Nigrum Oil contribuisce al mantenimento dell’integrità della barriera cutanea e attenua i danni causati dai raggi ultravioletti, dai radicali liberi e dall’invecchiamento cellulare, in virtù delle sue proprietà emollienti e decongestionanti. E non ci sono controindicazioni, se non la limitazione data dal suo odore tipico, che a non tutti fa impazzire. Ma ne vale la pena.