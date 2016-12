3 giugno 2014 Gallery: Alena Seredova, prima dopo e durante la separazione da Buffon La modella dopo la separazione con il portiere della nazionale italiana non cambia il suo look semplice. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Bella, delicata, elegante. Madre, e da madre ha scelto di non creare problemi a suo marito, dal quale si è recentemente separata, per tutelare così i suoi figli.

Low profile, nessuna dichiarazione avvelenata, nessuna vendetta con clamore. Una bellezza discreta ma sempre in tono.



E’ Alena Seredova, quasi ex moglie di Gigi Buffon, con il suo look semplice ma non banale, immortalata prima, durante e dopo il suo matrimonio con il calciatore.