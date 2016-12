Frizzi “Amo la donna ‘normale’. Tra i vip? La Barale ha grande personalità”

07:00 - “Tendenze estive sì, con i colori della spensieratezza e del mare, ma nel rispetto della propria personalità”. È questo il primo consiglio di Davide Frizzi, make-up artist di Christian Dior. Perché ogni donna ha le sue esigenze, in base anche al proprio viso e all’età e, chiaramente, alla propria personalità. Le tendenze, però, sono tendenze, e quest’estate come ogni calda stagione, ha le proprie.



Quali sono le tendenze del 2014?



Colore. La tendenza è quella di costruire i block color, ovvero colori ben definiti pieni e decisi. Quello di punta di quest’anno è il blu oceano, dove, però, non s’intende il colore blu del mare, ma viene interpretato come blu crociera, cercando di ricreare il momento vacanziero e della spensieratezza”.



E le labbra?



Tutti i coralli: dall’arancio al rosa, tutte le sfumature del corallo. Assolutamente no il rosso vivo e fuxia. D’estate di solito si tende a ricostruire 3 elementi vivi: ovvero le sabbie per il viso i colori del mare e del cielo per gli occhi e per le labbra quelli dei tramonti, con questi punti di rosso.



Tra i personaggi che ha truccato o che vorrebbe truccare?



Non sono molto attratto delle celebrity, preferisco la donna normale, meno problematica. Non amo personaggi famosi ma se devo fare un nome su tutti, mi viene in mente Paola Barale. Anche oggi la ritengo l’unica che abbia creato una tendenza, l’unica che sia riuscita a creare uno stile. È molto camaleontica, capace di dettare uno stile sempre certo, con gusto ed eleganza, pur essendo eccentrica e modaiola».



Il volto più difficile da truccare?



Nel trucco non c’è niente di difficile, perché il trucco è una forma d’arte che deve, certo, seguire alcune regole, ma è un’espressione d’arte. Credo che quello che sia difficile possa essere, a volte, interpretare ciò che si chiede.