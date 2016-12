Ecco le novità per i trucchi dell'estate: colori, colori, colori

07:00 - Poche settimane fa sono stata alla presentazione dei nuovi trucchi per la stagione primavera/estate e ho scoperto che le parole d’ordine saranno: colore e vitalità!





Pesca, arancio, melone, rosso fragola e ciliegia, rosa, fuxia e tutto quello che di più colorato vi viene in mente e questo vale per guance, labbra e occhi. In più ho scoperto un prodotto davvero innovativo: un blush in crema che si può usare su guance, labbra e occhi.

Intingete il vostro indice nel prodotto, lo applicate e con un solo gesto il gioco è fatto! In commercio ne esistono di tutte le marche e di tutti i prezzi, scegliete voi ovviamente quello che più si addice ai vostri gusti e alle vostre tasche.

Io li ho provati anche al lavoro e, come vedete, l’effetto è molto naturale!