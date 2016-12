Ecco il trucco per l’aperitivo in spiaggia

07:00 - “E’ necessario detergere il viso, darsi una rinfrescata prima di cominciare – spiega Matteo -. Poi servono poche cose, soprattutto per la base. Scegliere prodotti delicati, polveri, fondotinta in mousse, molto morbidi, leggeri al tatto, che non appesantiscono."

"Accompagnati con primer e illuminatore enfatizzano il valore che la pelle acquisisce quando è esposta al sole. Sulla arcata e sulle palpebre usando i toni del beije e dello champagne si valorizzano colore degli occhi e carnagione.



Immancabile il mascara, per dare ampiezza e slancio all’occhio. Infine il gloss. Ce ne sono di idratanti, e leggermente profumati, che in un’occasione così non guastano. Si possono scegliere di color bronzo, fino ai toni più caldi, per le carnagioni più scure. Invece sui rosati, o anche osando con un rosso, per le più chiare. Il tutto viene completato con un tocco di terra o su tutto il viso o solo su alcune zone, per lasciare spazio ai punti luce”.



Matteo è sempre disponibile in Rinascente Duomo per tutorial e consigli.