E' 'flower power' su ombretti e smalti

07:00 - E' ufficiale. Questa primavera, e non solo perché è primavera, è flower power. Il potere dei fiori imperversa non soltanto sui colori fluo dei vestiti da sfilata, ma anche sugli ombretti, i rossetti, i fard e gli smalti. Sarà che il lungo inverno ha aiutato a spazzare via ogni ricordo di colore, adesso è primavera e si sente, si vede da ogni dettaglio, soprattutto quelli del make up.

Quindi sono sdoganati anche quei colori strani, che non avremmo mai saputo come usare, dove mettere, e quando. Il giallo limone? e' 'in' anche nello smalto. Il verde mela? Perfetto sull'ombretto, e non soltanto per un look vintage anni '70. L'arancio? Benissimo come rossetto, e anche come fard: moda più primaverile non c'è che usare la stessa tonalità su labbra e guance. Anche quei colori strani, lilla, senape, bluette, che avremmo magari indossato su un accessorio, ma non addosso, ora sono ovunque e fanno subito tendenza. Senza paura quindi, accendete lo sguardo e guardate i fiori, che non si fanno problemi di sorta. E' il loro momento, il loro potere, basta trarne la giusta ispirazione.