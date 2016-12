Donne: manifesti... in bellezza

08:00 - La bellezza femminile si mette in mostra in una serie di preziose illustrazioni d’epoca nella suggestiva cornice di Villa Carlotta, Museo e Giardino botanico sul Lago di Como. Le oltre 100 immagini esposte nella rassegna intitolata "La Donna 1900-1950" propongono una preziosa antologia di immagini femminili attraverso le quali osservare i cambiamenti di costume e l’evoluzione sociale ed estetica.

I manifesti, esposti da venerdì 21 marzo a lunedì 21 aprile, offrono uno spaccato della pubblicità femminile e un percorso nell’arte e nella memoria, attraverso cinquant’anni di comunicazione di storici marchi che hanno associato il proprio messaggio commerciale alla bellezza muliebre, declinata in modi differenti: come femme fatale, tormentata e seducente, nella Belle Epoque, o come donna dinamica negli anni Venti e Trenta, accanto alla versione patriottica promossa negli anni della guerra, sino all’immagine rassicurante di madre, casalinga o lavoratrice caratteristica degli anni Cinquanta.



In coincidenza con la mostra, viene proposto un altro simbolo di bellezza, ovvero la camelia, protagonista primaverile dello storico giardino della villa lariana. Una camelia da ammirare, grazie ad un ricco calendario di visite guidate, ma anche da raccontare attraverso un fantastico viaggio tra letteratura e storia, e persino da assaggiare grazie alle curiose e veloci ricette di “finger food”.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.villacarlotta.it