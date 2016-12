Diego Della Palma ci insegna il look su misura

07:00 - Si piace, si piace molto. Altrimenti non si spiegherebbero quelle foto in primissimo piano, in bianco e nero, qualche anno fa a colori, che occupano quasi per intero le copertine dei suoi libri. Diego Della Palma ha iniziato da tempo a scrivere libri, ma è negli ultimi anni che il ritmo si è intensificato, e ormai pubblica più di un romanziere doc: nel 2010 "A nudo", una sorta di autobiografia; nel 2011 "Diego per te"; nel 2012 "Aver cura di sé"; quest'anno: "Come si cambia". Nel 2007 aveva pubblicato "Per amarsi un po'"; l'anno prima "La bellezza interiore" e nel 2008 "Accarezzami madre. Contrasti d'amore", in cui ha ripercorso il rapporto con sua madre, che gli ha negato le sue carezze.

E insomma oltre a comprare i suoi pennelli, rossetti e prime, nel suo negozio online o nelle profumerie, si possono comprare anche i suoi tantissimi libri, evidentemente aggiornati.

Dopo averci spiegato, nel volume precedente, che esiste un look su misura per ognuna di noi, che non è più tempo di consigli estetici un tanto al chilo, l'ultimo libro è un grande esempio di sintonia con il nostro tempo: vi si trovano consigli pratici e veloci per cambiare look in pochi minuti e soprattutto con pochi soldi. "Con pochi soldi e poco tempo è davvero possibile farsi ricordare. Basta saper mescolare eleganza, fascino, stile e originalità", ha spiegato l'autore. Fantastico, vuoi mettere quei mattoni russi alla Tolstoj?