Dalle sfilate alle star, tutti i trucchi raccontati dall’esperto

07:00 - Ancora non si è perso l’eco delle sfilate parigine in cui sono stati presentate le collezioni autunno-inverno 2014 e che detteranno la moda dei prossimi mesi. Protagonista, in maniera crescente, anche il make-up. “Il genere di quest’anno a me piace molto. Ormai ogni stilista interpreta il make-up secondo il proprio il mood. Una volta c’era più uniformità. Ma ci sono stati molti nude e trucco minimal come per Cloe per esempio, ma anche tanti altri». Parola di Matteo Perin, make-up artist di Guerlain.



«Il trucco di Dior invece ha fatto parlare molto perché futuristico, nonostante fosse comunque molto naturale, era improntato sull’occhio». «Ho trovato l’utilizzo del corallo sulle labbra, che tra le altre cose sta andando tantissimo. Ma il trucco che mi è piaciuto di più è quello di Valentino, fine, elegante e naturale, con un velo di matita per intensificare lo sguardo con punti di lucido sugli zigomi. Non ho apprezzato molto invece Chanel, un po’ troppo forte e marcato sugli occhi poco fine sulla base di come era la collezione”.

Ma quale sarà il trend il prossimo autunno, non solo sulle passerelle?

“Andrà ancora il nude look, la tendenza sempre più spesso la ricercano molto sulla base anche nel nostro mercato e sono contento che ci si focalizzi sulla cura della pelle, cosa che fino a poco tempo fa non avveniva. Per le labbra si userà il rosso e il corallo mentre per gli occhi non passeranno mai di moda i colori cromatici, ovvero le tonalità di neri e grigi e per intensificare lo sguardo un po’ di gold”.



Ci sono dei personaggi che ha particolarmente notato per il make-up già durante l’estate?

“La Marini, è una tipologia di trucco molto anni 70: pastello, rosa che fa parte della sua personalità. È difficile vederla truccata in maniera diversa. Jennifer Lopez amo sempre ogni suo make-up perché ha una base di trucco molto ben curata, lavorano sull’intensificazione del colore e hanno sempre un buon utilizzo dei colori, ne escono sempre make-up molto eleganti e raffinati. E poi la fidanzata di Mario Balotelli, Fanny. Ha tratti somatici molto belli e l’ho vista in alcune immagini ed è truccata sempre molto bene. Sempre molto naturale sull’occhio con un velo di matita per intensificare, una base make-up buona e il focus sulle labbra”.