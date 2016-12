Da sempre il colore dell’estate è il rosso da abbinare con un velo di mascara nero

07:00 - D’estate la parola d’ordine è “colore”, in ogni sua forma e sfumatura: nell’abbigliamento, nel make-up e anche nei capelli. Nei mesi caldi, quindi, si abbandonano tutti i colori tenui che ci hanno accompagnato nella stagione fredda (marrone, verdi scuri, beige) e si lascia spazio a tutto ciò che ci riporta ai colori della frutta e dei fiori (giallo, rosso, verdi accesi, ma anche azzurri).



Attenzione, però, perché ci sono anche nuance che rimangono sempre, dei “must” senza tempo, né stagionalità. Il grigio, per esempio, è un colore che personalmente adoro, trovo che sia molto elegante, si adatta a tutte le situazioni e anche nel make up è una tonalità che sta benissimo a tutte le donne, soprattutto a quelle con gli occhi chiari. Come me, per esempio. Pensate a un bell’ombretto grigio satinato sugli occhi, con matita nera sopra e sotto e un bel rossetto rosso. Cosa volete di più dalla vita?



Ecco, il rosso è un altro colore senza tempo, un po’ come il nero. Un abito rosso con rossetto in tinta è sempre molto elegante e di grande classe, sia d’estate che d’inverno, ma la vera rivoluzione nel make-up di quest’anno è proprio il rosso sulle labbra. Non serve più l’occasione importante per sfoggiare un bel rossetto vermiglio, ogni momento è quello giusto, persino per una riunione in ufficio.



La tendenza, che ci riporta agli anni Cinquanta, sta spopolando ovunque. Rossi lucidi, opachi, satinati, di tutti le sfumature e le texture, purché sia rosso passione. Un consiglio che posso darvi è quello di trovare, però, la giusta armonia tra labbra rosse e il resto del trucco, quindi se optate per un trucco importante sulle labbra ricordatevi che gli occhi non hanno bisogno di nulla, basta un velo di mascara e il capolavoro è servito.