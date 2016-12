Creme solari a confronto: dall’aloe al cioccolato, le soluzioni per tutti i tipi di pelle

07:00 - C’è chi si affida al commesso, chi preferisce andare in farmacia, chi invece le sceglie tra gli scaffali del supermercato. Le creme solari sono ormai ovunque, ma non sono tutte uguali. Ogni pelle ha bisogno della propria protezione in funzione della sua specificità. E poi, come in ogni settore merceologico, ci sono quelle più care e quelle più economiche e con effetti diversi. E allora: come sceglierle?





Certamente è indicazione comune non esporsi nelle ore più calde al sole per evitare scottature e spalmarsi una crema, che protegga sia dai raggi UVA che dagli UVB. Poi, ce ne sono per tutti i gusti e tendenze, dall’aloe al cioccolato.



Moda di quest’anno quelle più “oleose”, un tempo riservate solo per chi ha le pelli più scure. Oggi, con protezioni altissime, sono alla portata di tutti: Anthelios XL Fluido Ultra-Leggero Spf 50+ di La Roche-Posay, per esempio, con assorbimento immediato o Huile Solaire spf 30 di Eau Thermale Avène, che protegge le pelli sensibili. Tra le creme a protezione globale si possono trovare: Sun Control Spf 50+ Radiant Glow Cream di Lancaster contrasta anche gli infrarossi e possiede attivi anti-macchia; Silky Bronze Cellular Protective Cream for Body Spf 30 di Sensai, invece, con l’estratto di pepe del Giappone ostacola l’invecchiamento della pelle.cDa Deborah Bioetyc arriva la Crema Solare Protezione Alta con antiossidanti resistenti all’acqua.



Esistono, quindi, i prodotti eco ad hoc per pelli delicate: sono tutti quegli elementi che contengono ingredienti naturali, come Sun Argan Sensitive con la Crema Solare Pelli Sensibili Spf 30 di Blu Orange, con estratti vegetali biologici che riducono il rischio di eritemi, o Aloe Crema Solare Spf 50+ con la vitamina E di Equilibra. Per chi è allergico alle profumazioni e per pelli molto delicate, non mancano soluzioni: Sun Allergy Protection Alta Eucerin, per esempio, senza profumo né emulsionanti (per evitare le irritazioni) si trova in farmacia. Nivea Sun, invece, propone la protezione alta della linea Pure&Sensitive con aloe vera idratante.