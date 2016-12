Creme autoabbronzanti, tintarella naturale con o senza sole

07:00 - Eccoci entrati nel periodo del Solleone, il periodo più caldo dell’anno. Da oggi, 23 luglio, al 21 agosto dovremmo avere un sole che spacca le pietre e che ci abbronza anche all’ombra.



E se così non fosse? Se non potessimo o riuscissimo abbronzarci come vogliamo per via del tempo un po’ ballerino o per via del fatto che non potremo andare in vacanza? Niente paura, per quanto riguarda l’abbronzatura esistono mille modi per ricrearla artificialmente e non parlo di lampade a raggi UVA o UVB, ma di creme autoabbronzanti.



Sfatiamo il mito che le creme autoabbronzanti creano colori improbabili sulla nostra pelle, perché ormai non è più così da parecchio tempo. In tutti questi prodotti c’è stata una grande innovazione e oggi sul mercato troviamo creme autoabbronzanti validissime, che oltre a regalarci un leggero colorito naturale, idratano e tonificano anche la pelle.



Viso, corpo, gambe soprattutto, che faticano ad abbronzarsi, ritroveranno una leggera e naturale tintarella. Vi dico subito che per usare al meglio le creme autoabbronzanti ci vuole una sola accortezza, anzi due: pulire bene la pelle con un peeling prima di applicare il prodotto e fare attenzione alla stesura. Come prima cosa fate un buon peeling su tutto il corpo, viso compreso, servirà a esfoliare la pelle e a rimuovere le cellule morte. Vi ricordo inoltre che il prodotto dovrà essere steso molto bene, facendo attenzione a gomiti e ginocchia, le parti più difficili e più facili alle imperfezioni della tintarella.



Sul viso, invece, fate particolare attenzione al contorno occhi, tempie e collo, così facendo giorno dopo giorno la vostra pelle apparirà morbida, tonica, ma soprattutto abbronzata.