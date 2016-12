Creare i punti luce è fondamentale

07:00 - Oggi ci lanciamo, vogliamo proporvi un trucco un po’ particolare e azzardato, ci immergeremo quindi in mezzo ai colori e ai brillantini. Pronte a tuffarvi nel magico mondo del make-up? Prima di tutto stendere il primer per rendere la pelle levigata, tonica e pronta a ricevere il fondotinta, che dovrete applicare su tutto il viso. Un trucco per trovare il colore più adatto al vostro incarnato è quello di creare piccole linee sul collo o sul mento, il fondotinta che scompare è quello adatto a voi.



Ora stendete il correttore sulle occhiaie, facendo attenzione anche qui al colore, optate per i toni aranciati, che annullano l’occhiaia in maniera più naturale. Fissate il tutto con una cipria compatta e passate agli ombretti: quello verde scuro applicatelo su tutta la palpebra sfumandolo verso l’alto, quello bianco opaco sotto le sopracciglia per dare luce. Per questo trucco molto colorato è necessario l’eyeliner viola, non temete, perché dopo parecchie prove e sbagli potrete riuscire a tirare una linea dritta, io sto ancora imparando. Stendete l’eyeliner sull’occhio sopra e sotto, poi prendetene uno oro e applicatelo solo al centro della palpebra.



Passate al mascara nero volumizzante e alle sopracciglia da disegnare con l’apposita matita. Preparate le labbra al trucco stendendo un po’ di fondotinta o correttore prima del rossetto, questo servirà a renderle più naturali, poi applicate un rossetto neutro satinato e un tocco di blush rosa sulle guance. Cosa vi avevo detto, bello vero?