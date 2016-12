Cosa non può mancare nel nostro beauty case

07:00 - Dopo tutte le puntate di “Che Trucco” che ho condotto su La 5 posso tirare le somme e devo dire che la domanda che più spesso mi viene rivolta è: “Cosa non può mancare nel mio beauty case?”.

E’ chiaro che dipende dalla stagione ma le cose fondamentali per me sono 5.



Partiamo dalla più importante, 1) il fondotinta che in questa stagione deve essere leggero. Una baby cream potrebbe andare benissimo ma sempre del colore del vostro incarnato. Ricordate che il fondotinta ha un contatto diretto con il vostro viso quindi è opportuno scegliere sempre dei prodotti di ottima qualità.



Altro prodotto che non può mancare in tutte le stagioni è 2) l’illuminante, leggerissimo, che non crea stratificazioni, da usare sotto gli occhi e in tutti quei punti del viso bisognosi di luce, prodotto che sostituisce il copri occhiaie molto più pastoso e meno semplice da stendere.



Anche il 3) mascara nero per me è un must da non dimenticare. Posso anche non truccare gli occhi ma un tocco di mascara non deve mancare mai. Allungante, infoltente, effetto ciglia finte, scegliete voi quello che preferite basta che sia di colore nero.



Altro prodotto che in questa stagione non deve mancare è il 4) blush, leggero e semplice da applicare per dare quel tocco di colore in più alle vostre gote: rosa, pesca, color terra, sbizzarritevi ce n’è per tutti i gusti.



E per finire, ultimo ma non ultimo, un bel 5) gloss per vivacizzare le labbra: anche qui in quanto a colori avete l’imbarazzo della scelta, io porto sempre con me un gloss arancione molto delicato con piccoli brillantini all’interno.