Consigli per le donne meno truccate di Cannes

07:00 - Possono definirsi le donne meno truccate del Festival di Cannes. Sono le sorelle Alba e Alice Rohrwacher.

Abbiamo chiesto a Walter Gazzano, make up artist Yves Saint Laurent, di regalare loro qualche suggerimento: eccoli!

Trovo indiscutibile la bravura delle sorelle Alba e Alice Rohrwacher, come attrice una e come regista l'altra, poiché entrambe sono capaci di emozionare. Possiamo definirle ‘Le donne meno truccate del festival di Cannes’. Non che sia indispensabile il make up ma certamente un piccolo tocco di colore renderebbe i loro visi ancora più interessanti.

Per Alice, dal viso nobile e squadrato ma con uno sguardo dolce e malinconico, opterei per un fondo leggero e luminoso per uniformare l'incarnato e sugli occhi una leggera sfumatura di marrone con molto mascara. Evidenzierei le labbra con una linea di matita nude e poi un gloss leggermente rosato, ma confesso che non mi dispiacerebbe con un colore vivace.

Ad Alba dal viso seicentesco, senza dubbio intensificherei le sopracciglia per valorizzare la forma degli occhi e dare più intensità allo sguardo e poi una linea infracigliare con una matita nera, nella parte superiore che inferiore dell'occhio. Completerei con una leggera sfumatura di grigio e un rosso ciliegia, trasparente e opaco, sulle labbra”.