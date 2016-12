Consigli di trucco per la duchessa Kate Middleton

07:00 - Come ogni martedì, eccoci alla puntata di questa settimana di 'Di che trucco sei?'.

Dopo le tante copertine su Kate Middleton e i suoi abiti variopinti, abbiamo chiesto a Stephanie Glitter di esaminare il suo trucco, il suo look e darle a distanza qualche consiglio per osare un po'.



“Intanto, lei è moto bella e anche particolare, ma se l'avessi fra le mani le farei subito qualche punturina: il labbro superiore praticamente non ce l'ha. Poi, ha dei cappelli meravigliosi, che costano migliaia di sterline.. guarda caso sono di Philip Treacy, uno stilista pazzesco che lavora anche con Lady Gaga e Grace Jones.. Kate usa modelli da casa reale, sempre particolari, ma bon ton. Se volesse trasgredire potrebbe osare di più!”.



Sul trucco cambieresti qualcosa? “Sugli occhi, che sono verdi, userei una linea di matita morbida burgundy, quel colore tra il melanzana, il violaceo e il bordeaux. La sfumerei con un pennello a setole piatte, poi fissata con un pigmento dello stesso tono per dare contrasto. Con l'occhio verde è la morte sua.Poi abbondante mascara nero pece, sulle punte esterne sempre un colore burgundy, che apre l'occhio in maniera infinita. Sulla linea interna dell'occhio un color burro e sulle labbra una tinta geranio, però freddo”.



I capelli li cambieresti? “Mi piacciono molto, in un articolo però ho visto delle foto in cui si vedeva la ricrescita bianca. Quindi, Kate, per favore, fatti sempre la tinta, e magari un po' di riflessi ramati, che con gli occhi verdi stanno bene”. L'uso di tanti colori nell'abbigliamento le si addice? “Sì, la vedo molto versatile. Solo cambierei taglio. La vedrei con un chiodo di pelle di Versace, e un abito lungo di Dolce a fiori: sarebbe molto estiva”.