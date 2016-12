Come truccarsi usando soltanto un ombretto

07:00 - Davvero può bastare un ombretto? Sì, parola di Agata Marino, make up artist Givenchy, che su una ragazza di 21 anni ha usato lo stesso prodotto su occhi, zigomi e labbra.

Ginevra Guastone è la fortunata che ha imparato come truccarsi risparmiando. Studentessa di danza, ha imparato a creare semplici effetti speciali con pochissime cose, con un risultato semplice e pulito.



“Agata ha usato un ombretto su più canali: labbra, zigomi, palpebre, interno occhio, sotto l’occhio, come matita, per dare uno sfondo in più. Prima una base compatta per pelli miste, poi l’ombretto (Ginevra ha occhi scuri e capelli castani, con qualche meches bionda)”. I colori del fatidico ombretto? “Un viola prugna, con sfumature di blu profondo, e una matita blu scura. Per la sfumatura sull’occhio un colore opaco delicato, molto chiaro, e poi mascara nero.



Sulle labbra, sempre l’ombretto prugna! E un blush rosa chiaro. Perfetto anche per l’ufficio”.



La puntata sarà in onda mercoledi dalle 15 su La5.