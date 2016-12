Come trovare il fondotinta giusto per la propria pelle

07:00 - Vi avevo promesso un post sulla scelta corretta del fondotinta ed eccolo qui! “E che ci vorrà mai!”, mi sembra di sentirvi, eppure se vi siete già cimentate in questa pratica vi sarete accorte che non è poi così semplice. Intanto bisogna capire che tipo di fondotinta preferite: compatto, liquido, in crema o mousse?



Per questo periodo dell’anno vi consiglio qualcosa di molto leggero altrimenti la pelle del viso suda e ha quell’effetto lucido davvero antiestetico. L’altra cosa, quella più complicata, è trovare il colore più adatto al nostro incarnato. Vi sarà capitato di vedere una donna truccata con un’evidente differenza di colore tra il viso e il collo, ecco quello è “l’effetto fondotinta sbagliato”.



Ricordate che non si deve mai notare nessuna differenza, il fondotinta si deve fondere perfettamente con il colore del vostro viso! E allora come fare? Si provano i vari colori di fondotinta non sulla mano o in altri punti del corpo ma direttamente sul viso. E dove esattamente? Vicino alla mandibola, in quel punto esatto in cui il viso s’interseca con il collo, proprio lì farete delle piccole linee di fondotinta di vari colori. Quello che non si vede e che si fonde perfettamente con il vostro incarnato è quello giusto. Provare per credere… e poi fatemi sapere!