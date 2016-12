Come trasformare un trucco da giorno in make up da sera

07:00 - Adoro ritruccarmi, farmi quei pastoni che poi per toglierli neanche la trielina. A voi quante volte è successo? Mi spiego meglio, siete in ufficio o a scuola o dove siete, vi arriva un invito improvviso e non avete nemmeno il tempo di tornare a casa a cambiarvi e a rifarvi il trucco, che fare? Non vi resta altro che modificare quello che avete già da giorno a sera! Ecco come.



Il trucco lo avete già, la base quindi la diamo per assodata. Ora applicate un bel kajal nero sopra e sotto l’occhio, poi passate al fard color prugna sulle guance che dovrete stendere dall’esterno verso l’interno prendendo come punto di riferimento la parte più alta dell’orecchio e l’angolo della bocca, stendete il fard proprio lì per ottenere un effetto scolpito.

E ora il rossetto: sovrapponete al rossetto che magari già avete sulle labbra una bella matita rossa e, per finire, un gloss color prugna che riprende il fard. Poi è chiaro che dipende sempre da dove vi hanno invitate, sta a voi calibrare l’intensità del makeup e mi raccomando siate parche, MAI ESAGERARE! A questo punto buona serata e buon divertimento e se fate colpo, in cuor vostro, un po’ ringraziatemi.