Come scegliere il colore giusto per truccare gli occhi

07:00 - Amate i colori ma non sapete come usarli?

Avete gli occhi chiari ma non sapete se l'ombretto verde petrolio è adatto a valorizzarli?

Ecco il piccolo vademecum per associare il giusto ombretto o eye-liner al colore della vostra iride.



Ecco qualche regola d'oro da stampare e tenere appesa in bagno, vicino al vostro beauty dei trucchi.



Se avete gli occhi azzurri dovete prediligere le tonalità arancio, colore complementare. Per illuminare gli occhi, vanno bene tutte le sfumature del marrone, passando per il marrone dorato, l'oro vero e proprio, il color pesca, rosa o albicocca.



Assolutamente da evitare il blu e il verde, invece: ridurrebbero l'intensità del vostro bel colore.

Nell'angolo esterno dell'occhio potete osare con colori forti (nero, blu scuro, grigio scuro).



Per occhi marroni o neri, invece, usate il grigio scuro, il blu navy, il marrone, il nero, il viola scuro. Evitate i colori pastello troppo chiari, come anche gli ombretti matte. Sono da preferire le nuances metalliche (oro, bronzo, grigio argento, rame). Per dare intensità allo sguardo, applicare sulla linea cigliare il nero, il blu scuro o il viola scuro.