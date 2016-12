Come ritoccare un trucco base per uscire con un make up originale

07:00 - Oggi pomeriggio è in onda la seconda puntata della nuova serie della trasmissione Che trucco!, condotta da Tamara Donà.

Argomento: come trasformare il trucco giorno in uno più originale e adatto a una serata.



La make up artist di Givenchy, Agata Marino, giovanissima ma già con una grande professionalistà, e con quel tocco femminile e pratico che non guasta, ha spiegato alla fanciulla in studio come riuscire ad avere un make up originale anche quando si deve passare dall'ufficio a cena, senza avere il tempo di andare a casa. Se non volete perdervi i segreti di Agata, tutti i giorni su La5 dalle 15.