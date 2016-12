Come realizzare un trucco superveloce

07:00 - Sotto le mani esperte di Agata Marino, make up artist Givenchy, è finita anche Alessandra Corti, 25 anni, laurea in Beni culturali. E la sua lezione è di quelle da tenere chiuse nel cassetto delle cose preziose, visto il poco tempo che assilla tutte: come realizzare un trucco veloce ma un po’ diverso dalla solita matita nera e mascara?

“Agata mi ha spiegato bene e in poche mosse come ottenere un trucco colorato ma veloce. Insomma un po’ diverso dalla solita riga nera”. Alessandra, che cura un blog su arte e mostre, la sua passione, usa ora regolarmente queste tecniche. “

Ci vuole una buona base, ma si può realizzare in cinque minuti prima di uscire di casa.



Basta un ombretto e una matita colorata. Per me Agata ha scelto una matita blu e un ombretto azzurro, particolare, che dona luce” (Alessandra è mora con gli occhi nocciola). “Non può mancare il mascara nero, e il rossetto era in contrasto: di colore arancione”.



La puntata di ‘Che trucco!’ sarà in onda oggi pomeriggio dalle 15 su La5