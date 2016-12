Come mascherare le lentiggini

07:00 - Io adoro le lentiggini, tanto che d’estate spesso me le disegno, tanti piccoli puntini marroncini intorno al naso e le mie amiche a dirmi: “Ma hai le lentiggini? Non le avevo mai notate!”.

E ci credo, sono finte! Eppure ci sono molte donne che non le sopportano.

Oggi mi dedicherò proprio a voi per la serie: “Chi ha il pane non ha i denti!!!”.





La cosa fondamentale di questo makeup è la base, se volete davvero coprire le vostre meravigliose lentiggini non dovete far altro che usare un fondotinta compatto da stendere con una spugnetta tamponando qua e là e poi definire il tutto con una bella sventolata di cipria.

Se siete bionde con gli occhi azzurri potete seguire i consigli di Luigi e lanciarvi in un trucco azzurro sugli occhi con tanto di rossetto rosso e mi raccomando, non dimenticate un velo di blush sulle guance da abbinare sempre al colore del rossetto.