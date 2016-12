Come farsi i rossetti in casa

07:00 - Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Però, per gli amanti del fai da te è sicuramente una cosa a cui non si può resistere. Semplice, veloce ed economico, il rossetto è appetibile da… creare. E poi fa tendenza nella rete. Ci sono consigli e addirittura blog specifici. Le labbra, in fondo, sono sempre state l’elemento per eccellenza della seduzione femminile.





La ricetta prevede pochi ingredienti e permette anche di scegliere il proprio colore preferito. Tra i componenti ci sono burro di karité, cera d’api e olio d’argan, che garantiscono corposità al rossetto e morbidezza e protezione alle labbra. In aggiunta, un prezioso pizzico di mica, un minerale colorato che dà una tonalità cromatica fantasiosa. Con tutti gli ingredienti a portata di mano, bisognerà prendere un bicchiere e metterci dentro 15 grammi di burro di karité e 15 grammi di cera d’api biologica. Sciogliere il contenuto a bagnomaria, a fuoco lento e porre il bicchiere in un pentolino riempito con un po’ d’acqua e portare il tutto sul fornello. Mescolare ripetutamente, appena il composto diventa cremoso aggiungere un cucchiaino e mezzo di thè di olio di Argan. Mescolare ancora e togliere dal fuoco quando il tutto è diventato ben liquido e trasparente. Incorporare gradualmente i grammi di mica del colore che si è scelto.



Ovviamente non bisogna far apprendere il composto, che deve invece essere amalgamato alla perfezione. Il composto dovrà essere trasferito in un piccolo contenitore con tappo a vite e si dovrà raffreddare e addensare in un luogo fresco e asciutto della casa per circa due ore. Applicare il rossetto fai da te sulle labbra con un pennellino per make-up. Di metodi e ricette ce ne sono tante, per esempio è possibile anche avendo a portata di mano due cucchiai di mirtilli naturali o surgelati, mezzo litro di acqua, 20 grammi di cera d'api, e tre grammi olio di mandorle dolci.