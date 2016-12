Come evitare errori e sbavature nei makeup più difficili

07:00 - Lo strumento è già difficile di per sé: che sia liquido o in crema, non è semplice disegnare la linea dell'eye-liner in modo preciso, e soprattutto uguale sia sull'occhio destro che su quello sinistro. Sbagliare quando si è a fine lavoro, poi, diventa insopportabile: ricominciare da capo no!

Per ovviare all'errore, ecco quello che fanno i make up artist professionisti, e che potete copiare. Prendete un cotton fioc da trucco, con la punta molto sottile, quasi una matita di cotone. Immergetelo nello struccante per occhi. Correggete l'errore. Lasciate asciugare. A questo punto, a seconda di dove avete sbagliato, potete sfumare l'eyeliner con un pennellino da ombretto, così da renderlo preciso. Oppure ritracciare l'eyeliner dove avevate sbagliato.