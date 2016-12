Come esaltare l’abbronzatura con il make up

07:00 - Sul calendario l’estate è partita da poco e ovunque piovono consigli su come prepararsi al sole, all’afa e quindi all’abbronzatura che presto arriverà. Il mio consiglio, prima di ogni altra cosa, è quello di proteggervi sempre con creme solari che abbiano un fattore protettivo consistente, qualsiasi tipo di pelle abbiate.



Non fate l’errore di esporvi al sole senza protezione, ne pagherete le conseguenze con il tempo e ricordate di fare attenzione soprattutto ai punti più delicati del corpo: viso, collo e décolleté.



Se non siete ancora abbronzate e le vacanze sono lontane, sappiate che ci sono mille stratagemmi per ricreare un effetto abbronzatura. Prima di tutto preparate la pelle con una crema idratante, poi applicate su tutto il viso una terra 4 colori da miscelare con un pennello.



Prendete ora una seconda terra più scura e stendetela solo sugli zigomi. Fate molta attenzione allo stacco di colore tra viso e collo, la terra abbronzante deve essere sempre di un colore simile al vostro. Ora vi propongo un prodotto molto pratico e innovativo, facile da usare soprattutto in questa stagione, ovvero l’ombretto liquido azzurro, da stendere direttamente sulla palpebra.





Per ricreare il punto luce dell’occhio applicate una punta di ombretto verde acqua in polvere nella parte più alta delle sopracciglia. Ora è il momento della matita contorno occhi azzurra, da stendere come fosse un eyeliner e, per completare l’occhio, vi consiglio un bel mascara blu. Infine un velo di gloss arancio sulle labbra e sarete più estive che mai